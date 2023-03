Förra säsongen blev det bara ett mål och tre assist från Brendan Shinnimins klubba på 17 slutspelsmatcher.

Det har han i princip tangerat nu.

Den 32-årige kanadensaren hade nämligen stor show och gjorde tre mål när Luleå lyckades vända ett 3–1-underläge till en 5–4-seger i den första åttondelsfinalen mot Oskarshamn.

Först kvitterade han till 1–1 i den första perioden och sedan satte han 3–2-reduceringen och det viktiga 4–3-målet av bara farten i slutet av den andra perioden.

”Tappar konceptet”

Till slut vann Luleå matchen med 5–4. Oskarshamn tryckte på för en kvittering mot slutet av matchen men kom aldrig riktigt nära.

– Jag tycker att vi är det bättre laget rakt igenom men det mesta går deras väg i början. Men vi krigar på och maler ner dem till slut. Jag tycker att vi vinner välförtjänt, säger Luleås lagkapten Erik Gustafsson i C More.

Oskarshamns tränare Martin Filander var inte riktigt lika nöjd.

– Vi tappar konceptet i andra perioden, vi slarvar och låter Luleå komma in i matchen, samtidigt som de får momentum blir vi små och försiktiga och låter dem föra spelet, säger Filander i C More.

