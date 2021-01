Självmål sänkte Linköping – förlorat tio raka

Foto: Bildbyrån/Rörligt C More

Tionde raka förlusten för Linköping

Leksand har fem raka bortavinster efter kvällens 3-2-seger mot Linköping.

LHC däremot fortsätter att förlora – och man gjorde det på ett snöpligt sätt.

– Det är ett mål som andas Linköping just nu, säger kommentatorn Peter Backe i C More.