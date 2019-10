Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Drömpremiär: Här gör Kiiskinen mål efter 39 sekunder Foto: Bildbyrån/TT Nyhetsbyrån

Drömstarten efter bilresan från Finland: Mål efter 39 sekunder

Tuomas Kiiskinen har haft en osannolik drömpremiär.

Finländaren åkte drygt 38 mil i bil från Uleåborg i hemlandet till Skellefteå idag.

39 sekunder in i 4-0-segern mot Djurgården satte han sitt första mål.

– Det var rätt häftigt, säger han till C More.

Forwarden höll sig påpassligt framme och nöp till på en retur. En stund senare slog han till igen. Kiiskinen styrde in sitt andra mål efter Arvid Lundbergs skott från blålinjen. Detta från en spelare som alltså inte gjort en träning med klubben. – Det var rätt häftigt. Det var ett par lyckosamma studsar, så det var skönt. Det känns i benen, men det är samma hockey. Det ändras inte. Det är skönt att vara igång därute. Det var skönt att starta på det här sättet, säger han till C More. 32-åringen har spelat flera matcher i finska SM-Liiga den här säsongen med SaiPa. Måltjuven är annars känd för att ha avgjort finalen när Växjö tog sitt första SM-guld 2015. Mot Skellefteå. Hemmaspelaren Jesper Frödén ville inte vara sämre, i alla fall målmässigt. Ytterforwarden satte två mål i powerplay. Smolk i glädjebägaren var kanske att Djurgårdens Anton Hedman sänkte Skellefteås Philip Broberg med en ful smäll. Skadeläget är oklart. Skellefteå AIK 4 - 0 Djurgårdens IF 3-0, 1-0, 0-0 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå idag Publik: 4559 SHL Visa matchfakta