Skellefteå inledde starkt inför Ängelholmspubliken, men hade som in den första kvartsfinalmatchen svårt att få utdelning på det stora spelövertaget. Det dröjde ända in i den tredje perioden innan gästerna fick hål på Christoffer Rifalk i Rögle-målet. Jonathan Pudas hittade Jonathan Johnsson vid bortre stolpen som kunde stöta in 1-0.

– Otroligt viktigt att få 1-1 i serien, vi gör en riktigt bra bortamatch, säger målskytten Albin Sundsvik till C More.

Rögle kom aldrig riktigt in i matchen och tränare Cam Abbott var fåordig efter matchen:

– Tyvärr fick vi inte det första målet, vi hade flera bra chanser att göra mål men vi fick inte till det, säger han till C More.