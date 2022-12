Det blev förlust i CHL mot Frölunda i tisdags, men i SHL lever segersviten. I lördagens hemmamatch mot Oskarshamn blev det ännu en seger, den 13:e i följd, efter att de vann med 4-0.

Max Lindholm öppnade målskyttet drygt tre minuter in i matchen då han höll sig framme och petade in en retur. I den andra perioden fyllde Skellefteå på och gick upp till 4-0 efter mål från Joakim Lindström, Oscar Möller och ytterligare ett från Lindholm.

– Första 20 är riktigt bra, 1-0 är i underkant. Efter 40 är det väl 4-0 i överkant. Jag tycker att de spelar bättre än oss första tio i andra tills Jocke kliver in i handlingarna, efter det spelar vi bra igen, säger Jonathan Pudas, till C More efter två perioder där han stått för tre assist.

”Förra gången blev det SM-guld”

Skellefteå nosade på att utöka ledningen i tredje perioden, likväl som Oskarshamn inte ville bli nollade. Men fler mål blev det inte. Trepoängaren tar laget upp till förstaplatsen, på samma poäng som Växjö.

13 raka segrar är ett nytt klubbrekord för Skellefteå, som säsongen 15/16 radade upp 12 segrar.

– När det förra rekordet sattes blev det SM-guld, så det är bara att hoppas på något liknande, säger Max Lindholm till C More efter segern.

SHL-rekordet för flest segrar i rad ägs av Färjestad som säsongen 01/02 vann 16 raka matcher.