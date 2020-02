Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Skellefteå tog tionde raka segern. Foto: Bildbyrån

Skellefteå tog tionde raka segern – upp på andraplats i tabellen

Skellefteå är svårtstoppat just nu. Mot Leksand kom lagets tionde raka seger, och laget klättrar nu upp till en andraplats i SHL.

– Vi är effektiva, men det känns som att det är en öppen tillställning, säger Skellefteås tränare Tommy Samuelsson till C More.

Det är svårt att veta om det är år 2020 eller 2014 just nu. Nio raka segrar inför mötet med Leksand, och direkt i matchinledningen tog hemmalaget kommandot. Efter tio minuter hade Oscar Möller och Joakim Lindström bombat in en puck var, och Skellefteåpubliken fick nog härliga 2014-vibbar. Men det skulle snabbt bli en jämn match igen. Från att jubla till 3-0 blev det istället matchstraff för huvudtackling på Andreas Wingerli som körde på Leksandsmålvakten Janne Juvonen i skottögonblicket. Och det blev en kostsam utvisning, för Leksand skulle med två snabba mål hinna kvittera matchen. Men Skellefteå skulle fortsätta visa klass, och innan periodpaus hann Robin Alvarez sätta 3-2 till Skellefteå. I andra perioden fortsatte det att rinna in mål i Leksandskassen. Tre mål för hemmalaget som med en 6-2-ledning inför sista perioden kunde stänga matchen helt, och vann till slut med 8-2. Skellefteå AIK 8 - 2 Leksands IF 3-2, 3-0, 2-0 Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå idag Publik: 5064 SHL Visa matchfakta SHL Seriespel - 2019/2020 # Lag S V F VÖ FÖ GM-IM M P 1 LHF Luleå HF 47 28 11 5 3 139-91 +48 97 2 SAIK Skellefteå AIK 47 26 17 4 0 141-111 +30 86 3 FBK Färjestad BK 47 23 14 5 5 157-134 +23 84 4 RBK Rögle BK 47 22 15 7 3 134-110 +24 83 5 DIF Djurgårdens IF 47 23 16 3 5 125-122 +3 80 6 HV71 HV71 47 21 16 5 5 143-117 +26 78 7 FHC Frölunda HC 47 23 20 3 1 142-117 +25 76 8 ÖHK Örebro HK 47 23 21 1 2 120-128 -8 73 9 MIF IF Malmö Redhawks 47 20 18 3 6 121-113 +8 72 10 VLH Växjö Lakers HC 47 18 24 3 2 112-127 -15 62 11 BIF Brynäs IF 47 13 22 7 5 118-146 -28 58 12 LHC Linköping HC 47 11 20 6 10 105-127 -22 55 13 LIF Leksands IF 47 12 30 2 3 103-152 -49 43 14 IKO IK Oskarshamn 47 9 28 3 7 99-164 -65 40 Dela Dela