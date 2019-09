Skellefteå vann på straffar igen mot Bern

Skellefteå fick en fin start borta mot Bern när Andreas wingerli bjöd på en riktig delikatess. I en spelvändning blev han nedtryckt när han började närma sig mål, men lyckades trots en liggande position med att fösa över pucken till Albin Eriksson som enkelt kunde sätta 1-0 i öppen kasse efter knappt sju minuter.

Men glädjen skulle bli kortvarig. Trots ett stort spelövertag i första perioden för Skellefteå så kunde Bern sätta 1-1 drygt två minuter senare i ett av de första riktiga anfallen för hemmalaget, som fick energi av målet.

Tre snabba av Skellefteå

I andra fortsatte nämligen hemmalaget att skapa chanser, och tog även ledningen nio minuter in i perioden. Men även den gången skulle det komma en snabb replik när Adam Pettersson kvitterade bara en och en halv minut senare.

Och bara 16 sekunder senare, 3-2 till Saik. Och det var åter igen duon från 1-0 som höll sig framme. Men den här gången så var det Albin Eriksson som skulle hitta Wingerli centralt efter att ha snurrat upp Bern-försvaret. Skellefteå var inte klart där, utan sex minuter senare kom även 4-2 när Rickard Hugg i till synes ofarlig hittade en lucka mellan benen på målvakten.

Svensken klev fram för Bern

Men då klev Calle Andersson in i målprotokollet. Med 30 sekunder kvar av perioden så klev han fram på vänsterkanten i ett Bern-anfall, och efter en perfekt passning genom mitten av Mark Acobello så fick han öppet mål och satte enkelt reduceringen. Andersson var inte klar där, för fyra minuter in i tredje så klev han fram igen, den här gången i powerplay. Efter att ha fått pucken vid blålinjen så tog han några skär in och bombade in 4-4 i bortre krysset bakom en skymd Gustaf Lindvall.

Straffar avgjorde igen

Efter det blev det inga fler mål, och matchen gick till straffar för andra gången på en vecka mellan de båda lagen. Och just som i första mötet så blev det ännu en seger för Skellefteå när Albin Eriksson blev enda målskytt.