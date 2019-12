Slutperioden ger Frölunda hopp inför returen

Frölunda är den mest framgångsrika CHL-klubben. De har vunnit tre av turneringens fem upplagor, och är regerande mästare.

Men i kväll såg det länge ut som att det skulle bli riktigt tufft att nå semifinal. Efter att Marc-Antoine Pouliot redan 52 sekunder in i den tredje perioden gjort 3–0 till de schweiziska gästerna såg det väldigt mörkt ut

Mustonen nätade

Men Frölunda, som under stora delar av matchen hade ett spelövertag och sköt hela 52 skott mot den före detta NHL-målvakten Jonas Hiller i Biel-målet, lyckades ordna ett något bättre utgångsläge inför returen än så.

Först, efter 50.52, genom Nicklas Lasu. Och sedan – drygt två minuter senare – genom ett distinkt handledsskott av Joel Mustonen.

– Jag försökte bara överraska målvakten med ett snabbt skott, och det fungerade, säger Mustonen till SVT Sport.

”Inte lika jobbigt”

Därmed är Frölundas underläge enbart ett mål inför returen i Schweiz. Ett utgångsläge som Frölunda-lägret är nöjt med. Framför allt med tanke på att de redan i åttondelsfinalen mot Färjestad vände ett underläge (3–6).

– Att bara ligga under med ett mål känns inte lika jobbigt som att ligga under med tre som vi gjorde ett tag. Så det är ändå positivt att bara ligga under med ett, säger tränaren Roger Rönnberg.

Joel Mustonen är inne på samma spår.

– Det är tufft att ligga under, men vi visade i förra omgången att vi kan vända underlägen. Jämfört med 3–6 är detta ingenting, säger han.