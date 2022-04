– Jag tycker att vi har de bättre närkamperna i dag. Det känns bra i dag och det hände mycket för mig i dag. Hoppas att nästa match blir ner normal, säger Luleås Juhani Tyrväinen till C More.

Med hela 4.30 kvar plockade Frölundas tränare Roger Rönnberg ut målvakten Matt Tomkins för att försöka hämta in tvåmålsunderläget men fick aldrig till det rätta trycket.

När Frölunda jagade kvittering i början av tredje perioden drabbades laget av en kännbar utvisning. Jan Mursak gav igen och satte klubban i ansiktet på Oscar Engsund som tog sig till det egna båset i smärtor. Domarna videogranskade händelsen och gav Mursak fem minuters utvisning och matchstraff.

Redan efter 1.05 i powerplayet gjorde Luleå 4-2. Juhani Tyrväinen stod fri framför målet och gjorde inget misstag.

– Jag fick en fin passning och hittade in vid sidan, säger Tyrväinen.

Rönnberg: ”En dålig insats från vår sida”

Eftersom det var en femminutersutvisning fick inte Frölunda byta in någon spelare utan powerplayet för Luleå fortsatte nästan fyra minuter till och stoppade Frölundas offensiva ambitioner.

– Vi fick jaga hela matchen, nja en dålig insats från vår sida. Vi jobbar i frustration hela matchen och får inte hjulet att snurra på vår sida i stället för att spela tillsammans, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg.

Redan efter 41 sekunder i andra perioden gav Erik Gustafsson Luleå ledningen med 3-1. Han drev på mål och tappade pucken som gled in eftersom Matt Tomkins gled åt sidan i Frölundas mål och fick se den gå in under benskyddet. Med två minuter kvar av perioden reducerade Filip Johansson till 2-3, ett skott från snäv vinkel när Luleå precis hade klarat av ett numerärt underläge

Matchen rivstartade med tre mål på 1.43 när Luleå gick fram till 2-1. Alla målen påminde om varandra med puckar i sidled där målvakterna inte hann med i förflyttningarna. Det stod sig första perioden ut.