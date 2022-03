Hemmalaget Södertälje tog under fredagskvällen emot elfteplacerade Tingsryd – ett Tingsryd som inför kvällens match hade sju poäng mer än Södertälje.

Södertälje inledde piggast och med ungefär en minut kvar av perioden kunde Jacob Dahlström spräcka målnollan. Sedan dröjde det bara 23 sekunder innan man ökade på sin ledning till 2-0 genom Emil Aronsson.

Tingsryds fina mittenperiod

I den andra perioden ville Tingsryd göra match av det hela – och som man gjorde det.

Tre minuter in i perioden reducerade gästerna till 2-1 genom Kim Tallberg som styrde in en retur. I numerärt överläge kunde sedan Alexander Lindelöf kvittera och bara 14 sekunder senare tog gästerna ledningen för första gången sedan Elias Gunnarsson skjutit in pucken bakom Nikita Tolopilo.

Från ett 2-0-underläge till en 3-2-ledning på en period.

– Det är fascinerande. Det är en del av charmen med hockey, säger Tingsryds Kim Tallberg till Cmore efter den andra perioden.

Bröt tuffa bortasviten

Södertälje tryckte på för ett kvitteringsmål och var nära vid flera gånger men lyckades inte göra något tredje mål. Gästerna vann matchen med 3-2.

Tingsryd bröt därmed sin tuffa bortasvit på fem raka förluster och säkrar även det hockeyallsvenska kontraktet.

– Jätteskönt, jag är imponerad över hur vi offrar oss i sista perioden. Det var starkt av oss att vinna ikväll, säger Tingsryds Daniel Öhrn till Cmore.

För Södertälje innebär förlusten att man nu måste vinna sista två matcherna för att slippa negativt kval, samtidigt som Almtuna måste förlora sin sista match.