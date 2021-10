San Jose har haft en lysande inledning på NHL-säsongen. Hittills har laget betat av Winnipeg hemma (4–3) och i Kanada sedan Montreal (5–0), Ottawa (2–1) och nu Toronto, med 5–3.

En som också har haft en lysande start är Jonathan Dahlén. Hans tredje mål i NHL-karriären kom mot Toronto, i sin fjärde match i ligan. Matchen ägde rum dagen efter segern mot Ottawa.

– Jag kände mig okej i första, men jättebra i andra och tredje. Det var jag glad över, för jag visste inte vad jag skulle förvänta mig efter två dagar i rad och tre matcher på fyra dagar, säger Dahlén vid presskonferensen efter matchen.

Den svenske 23-åringen har fått beröm för sin klubbteknik.

– Jag bara försöker att vinna pucken med klubban. Jag är inte den största killen, så jag kommer inte att vara hotfull, säger han och fortsätter:

– Det har varit framgångsrikt hittills, så det är något jag måste fortsätta med.

Erik Karlsson målskytt

25 sekunder in i den tredje perioden satte han 4–2-målet via direktskott på en passning av Logan Couture. Målet innan, som innebar 3–2-ledning, gjordes av backklippan Erik Karlsson, hans sjätte poäng hittills under säsongen.För Toronto fick Pierre Engvall och William Nylander med sig varsin assist.