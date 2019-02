Svensksuccén: Pettersson avgjorde – Markström räddade

Ja, det var faktiskt ingen tvekan. Det var Vancouver-svenskarna Elias Pettersson och Jabob Markström som spelade hjälterollerna i mötet med Elias Lindholm, Mikael Backlund, Rasmus Andersson och Oliver Kylingtons Calgary.

Efter nervkittlande 60 minuter där Elias Pettersson stod för två nya assist (50 poäng totalt), passningen fram till 3-3 av Brock Boeser föranleddes av en vacker soloprestation, och där Jacob Markström för 44 räddningar avgjordes allt med straffar.

Där var Pettersson först ut: Långsamt tog han sig fram och framför Calgarys målvakt David Rittich smätte han upp pucken i taken – den enda straffen som genererade i ett mål.

Lindholm fortsätter leverera

För längst bak i Vancouvers mål stod ju Jacob Markström som spikade igen och tog samtliga tre staffar. Efteråt kramades han om av nöjda lagkamrater. Elias Pettersson också för den delen. Efteråt blev de två utnämnda till första (Markström), respektive tredje stjärna i matchen (Pettersson).

– Det känns bra att det blev seger eftersom de var det bättre laget, men Marky (Markström) var fantastisk för oss och vi lyckades vinna, säger Elias Pettersson till klubbens Twitterkonto.

I Calgary stod Elias Lindholm för sitt 24:e mål för säsongen – Boden-liraren leder den svenska poängligan.

Spela Nylander efter segern: ”Det kändes bra”. Foto: SVT

Mer svenskpoäng

Toronto besegrade Montreal på bortaplan i NHL-ishockeyn med 4–3. Andreas Johnsson gjorde mål för tredje matchen i rad och William Nylander tog laget till förlängning.

Frölundasonen Andreas Johnsson har fått fart på skridskorna och precision i klubban den senaste tiden. Bara den här veckan har han gjort fyra mål, efter att ha nätat två gånger i matchen mot Anaheim, ett mot Ottawa och nu mot Montreal. Nu inledde han Torontos målskytte i första perioden.

På väg mot slutspel

Ett par minuter senare var Pär Lindholm inblandad i förarbetet till Nikita Zajtsevs mål som tog upp Toronto till en 2–1-ledning. Montreal kom dock tillbaka och både kvitterade i andra och gick upp i ledning i tredje perioden.

Då slog William Nylander till med säsongens tredje mål med ett handledsskott strax under målvaktens plockhandske, och ställningen 3–3 höll sig under ordinarie matchtid.

I förlängningen lade Toronto även beslag på den eftertraktade extrapoängen via John Tavares, och Toronto ligger bra till för att få spela Stanley Cup i vår med sin andra plats i Atlantic division på 71 poäng, följt av just Montreal på en tredje plats med 69.

Nilsson matchhjälte igen

I en annan del av Kanada utmärkte sig återigen målvakten Anders Nilsson för Ottawa. Laget besegrade Winnipeg med 5–2, och Nilsson räddade 44 skott.

– Winnipeg är ett riktigt bra lag och ett tungt lag att möta. De pressade oss tillbaka en del i tredje, men jag gillar sättet som vi hanterade det och hur vi spelade i egen zon. Det kändes som att vi inte drabbades av panik, utan vi skyddade mitten väldigt bra, säger han efter matchen enligt NHL:s sajt.

Nilsson utsågs till en av matchens bästa spelare, och hyllades av lagkamraten Mark Stone efter matchen.

– Han har varit bra ända sedan han kom hit (från Vancouver). Jag tror att han gett oss en chans att vinna varje match han stått. Han gör viktiga räddningar vid viktiga tillfällen, säger Stone.