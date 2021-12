Idag drog Channel One Cup i Moskva igång och Tre Kronor inledde turneringen med en match mot Ryssland. Det blev en målfattig tillställning.

I både den första och den andra perioden uteblev målen. Det dröjde till den tredje perioden. Och det var Ryssland som stod för det. Vjatjeslav Vojnov satte 1–0 till det ryska laget efter åtta spelade minuter i den sista perioden, vilket också blev slutresultatet.

För Sveriges del återstår matcher mot Kanada och Tjeckien i denna sista turnering innan OS.

Sverige vann tidigare under hösten Karjala Tournament. Poängen som spelades in där gör att Tre Kronor leder Euro Hockey Tour-tabellen, där även resultaten från Channel One Cup kommer att räknas in.