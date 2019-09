Effektivt Frölunda körde över Skellefteå

Statistik ljuger aldrig brukar det heta. Men visst kunde matchen mellan Skellefteå och Frölunda, som Frölunda till slut vann med 6-1, ha slutat annorlunda.

Men i en match där båda lagen hade flertalat chanser att göra mål var det Frölunda som på ett effektivt sätt lyckades utnyttja dem.

Men fram till slutet av den andra perioden var det jämnt, 1-1, och Skellefteå hade bombarderat Frölundas storspelande målvakt Niklas Rubin med skott.

Raymonds mål inledde rycket

Då kom mästarnas ryck. Och målet som fick var början rycket kom från stortalangen – 17-årige Lucas Raymond.

Efter en passning genom slottet fick Raymond klubban på pucken, målvakten Gustaf Lindvall räddade, men pucken låg fritt på benskyddet och Raymond kunde ohotat vispa in den.

– Det kanske inte var det vackraste, men den la sig på benskyddet och sedan var det bara att trycka in den, säger Lucas Raymond till C More.

”6-1 är odiskutabelt”

I den sista perioden rann det på och både Patrik Carlsson och Nicklas Lasu kunde göra sina första mål för säsongen.

– 6-1 är odiskutabelt, nånstans avgörs matchen när vi inte lyckas göra mål i fem mot tre i den första perioden, säger Skellefteås tränare Tommy Samuelsson till C More.