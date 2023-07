Mannen ska enligt åtalet ha slagit kvinnan, tagit grepp om hennes hals och våldtagit henne. En utredning mot mannen angående olaga hot och sexuellt ofredande har tidigare lagts ner men nu har åtalet väckts på nytt.

”Efter att jag begärt överprövning av åklagarens beslut att lägga ner vissa allvarliga brott trots att det har fanns stödbevisning har det nyligen väckts ett nytt åtal. Det nya åtalet rör synnerligen allvarliga brott: våldtäkt, försök till våldtäkt och misshandel”, skriver Massi Fritz i ett mejl till Expressen.

Hon är också är kritisk till väntetiden som kvinnan fått utstå, samt det hon upplever som en felaktiv bedömning.

”Bevisläget är bra och vi ser fram emot att målet prövas i domstol under hösten. Det är inte en dag för tidigt kan jag säga. Att en målsägande ens ska behöva gå igenom en sådan här lång väntetid och felaktig bedömning i en förundersökning är under all kritik”.