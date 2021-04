Björklöven vann målfest mot Timrå

Alla godkända mål räknas oavsett hur de ser ut.

Det fick vi se prov på i den första perioden när William Eriksson först gav Björklöven ledningen efter en tilltrasslad situation där pucken med en del tur till sist ramlade in bakom Jacob Johansson.

Läcker kvittering

Detta följdes av att Viktor Lodin stod för en riktigt vacker prestation som var allt annat än turlig när han lurade upp ett par grönvita motståndare innan han lämnade av pucken i det öppna Lövenmålet.

Två helt olika mål, men ställningen 1-1 efter 20 minuter.

Sargen hjälpte till

På tal om olika typer av mål. Björklövens Tyler Vesel skulle åtta minuter in i den mittperioden rensa pucken ner i Timrås zon. Den studsade då i sargen intill spelarbåsen, ställde Jacob Johansson som hade lämnat sitt mål för att hämta pucken bakom sin kasse och gick in i det öppna målet fram till 2-1 för Umeålaget.

När Francis Perron sedan utökade till 4-1 fyra minuter in på den tredje perioden var den här första hockeyallsvenska finalmatchen avgjord. Det var däremot inte slut på målproduktionen. Siffrorna skrevs till 6-3 till Björklöven där gästerna kontrollerade händelserna fram till slutvisslan.

– Vi startar lite trevande man vi jobbar in oss i den här fighten och gör det bra till slut, säger Lövens lagkapten, Fredric Andersson till C More.