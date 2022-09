Inför matchen tackade Timrå IK Kent ”Nubben” Norberg för lång och trogen tjänst.

Sedan gick de ut och spöade hans HV71 med 4–3 efter förlängning.

– Vi hade helst vunnit under ordinarie tid men det var skönt att vinna under förlängningen också, säger Timrås Joey Laleggia till C More.