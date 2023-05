För fjärde året i rad missar de svenska ishockeyherrarna VM-medalj. Den här gången skedde kvartsfinaluttåget mot Lettland i Riga.

Sverige hade verkligen chanserna för att göra mer än ett mål i 1-3-förlusten, men man lyckades inte. Man sköt 41 skott på mål och spelade powerplay i nästan tolv minuter.

– Vi har ändå rätt mindset under stora delar av matchen. Vi gör rätt saker men får inte in pucken. När de får in 2-1 från ingenstans blir det en kalldusch. Vi fortsätter skapa, men var inte tillräckligt bra i powerplay idag, säger Tömmernes.

Den offensiva backen Tömmernes har varit med i tre raka VM.

– Vi har varit nära. I dag är vi nära. Förra året har vi 3-0 mot Kanada inför sista perioden. Jag kan bara tala för det här laget. Vi gör allt vi kan men faller tyvärr kort i dag, säger han.