Förra året var 21-årige Linus Öberg glödhet och gjorde 13 mål i grundserien och två i slutspelet. Det blev också den bästa säsongen i Örebroklubbens historia med semifinalplats där just Växjö pressades till en avgörande match. Linus Öberg och hans Närkegäng har däremot haft en ganska trög start denna säsong – men ändå varit svårslaget på hemmais. Och på lördagskvällen kom alltså sjätte raka hemmasegern mot de regerande mästarna i en nästan slutsåld och kokande Behrn arena.

”Har en jäkla kyla”

Efter en kvart kunde frie Örebroforwarden Emil Larsson skicka in första målet från slottet i powerplay. Larsson gjorde därmed sitt femte mål för säsongen varav sitt tredje i numerärt överläge.

– (Robert) Leino har en jäkla kyla och ser att jag är ledig i mitten. Kändes riktigt skönt att se när den gick in, sade Larsson i C More efter första perioden.

– Det är en ganska jämn period tycker jag. De har lite lägen och vi har lite lägen, tillade han.

Ganska omgående i den andra perioden kvitterade Emil Forslund i boxplay när han åkte sig fri och lyfte in en backhand i nättaket.

”Suttit långt inne för mig”

Så i slutet av perioden klev Linus Öberg fram och såg till att Örebro på nytt tog ledningen när han iskallt lyfte in 2–1 i nättaket bakom målvakten Adam Åhman. Och det var kedjekompisen Robin Kovacs som med en lysande framspelning från egen blå som ordnade så att Öberg fick göra sitt första mål för säsongen.

– Kovacs skickar iväg en fin ”macka” till mig. Sen trycker jag dit den, väldigt skönt, sade Örebro-målskytten Linus Öberg efter andra perioden.

Ett efterlängtat mål för Öberg.

– Det kan man säga. Det har suttit långt inne för mig. Det är skönt att bryta den här trenden nu.

När tre sekunder återstod av ordinarie tid vallade Örebros center Jani Lajunen via sargen in slutresultatet 3–1 i tom bur.