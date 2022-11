Nylander gjorde själv 2-2 för sitt Toronto efter att en stund dessförinnan skjutit i stolpen. Sedan gick Pittsburgh ifrån till segern efter mål i tredje perioden av Brock McGinn och Jake Guentzel, det sista i tom kasse i slutsekunderna.

Det var Pittsburghs andra raka seger efter sju raka förluster.

– Han var den första svensk som gjort den den här resan och banade väg med sin tuffhet och ledarskap. Han representerar en massa svenska spelare och har gjort ett fantastiskt jobb, säger Nylander om Salming som var en av de första svenskarna som lyckades i NHL till AP.

Klassisk är den stående ovation under fem minuter som Salming fick när han spelade för Sverige i just Toronto i Canada Cup 1976.

Salming ska hyllas även i natt

Innan matchen gjorde lagens kaptener, John Tavares i Toronto och Sidney Crosby (som kommer att väljas in i Hall of Fame när karriären tar slut) i Pittsburgh, ett ceremoniellt nedsläpp där Daniel Alfredsson och Daniel Sedin var närvarande tillsammans med målvakten Roberto Luongo och fick ta emot sina Hall of Fame-ringar. Den stora Hall of Fame-galan sker på måndag.

Inför lördagens hemmamatch mot Vancouver kommer Salming att få ett ännu mer specialinriktat tack från klubben.

– Han spelade med hjärtat under hela sin karriär och förändrade inställningen inte bara till svenska spelare utan till europeiska. Han var bulldozern för så många av oss och jag är glad över att han fick det här mottagandet, säger Daniel Alfredsson till NHL.