Mötet mellan Skellefteå och Linköping var händelserikt.

Som mest hettade det till vid ställning 1–1 halvvägs in i den andra perioden när LHC:s Adam Hofbauer knuffade in Anton Heikkinen i sargen och straffades med fem minuter samt matchstraff för boarding.

Då följde ett stort gruff på isen med flera spelare inblandade och ett rejält slagsmål mellan Skellefteås Arvid Lundberg och LHC:s Henrik Törnqvist som även dom tilldelades matchstraff.

Målvaktsstjärnan lämnade isen skadad

I slutet av den andra perioden styrde Remi Elie snyggt in 2–1 för gästerna och den ställningen stod sig en bra bit in i tredje. Skellefteå fick då chansen i powerplay, men i stället kontrade LHC och Christoffer Ehn stänkte in 3–1 i nättaket. Slutresultatet blev 4–1.

– Vi är lite långsamma. Samtidigt fick vi massa numerära överlägen där vi behöver göra mål. Vi behöver vara mer desperata och passionerade i de heta ytorna av isen, säger Robert Ohlsson.