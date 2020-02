Foto: Bildbyrån

Trots seger – Frölunda rasar ur topp sex

Frölunda har under 2020 varit ett krislag när det gäller bortamatcher. Men i mötet med Linköping kom den andra segern i den nionde bortamatchen under det här året, när man vann straffläggningen och sedermera matchen med 2-1.

Trots det rasar Frölunda ur topp 6.

– Vi tittar på tabellen när vi spelat klart serien. I dag är ett steg framåt, säger Frölundas lagkapten Joel Lundqvist till C more.

Eter tre raka förluster i SHL fick Frölunda med sig två poäng från Linköping. Men det satt långt inne. Gästerna har haft problem med att man dragit på sig många onödiga utvisningar som blivit kostsamma och till och med avgörande. I mötet med Linköping släppte man in mål i powerplay. Sedan började ett bombardemang från gästerna. Efter två perioder ledde laget skotten med 22-9 men låg under med 0-1. Frölunda fortsatte ligga på och med dryt fyra minuter kvar tvingades Linköpings Jacob Johansson att kapitluera när Joel Lundqvist rundande kassen och tog hjälp av en linköpingsback för att kvittera. – Det var väldigt skönt. Det var ett väldigt viktigt mål och det är lite flyt. Jag ser att den till och med tar på backens benskydd och går in. Det är ingen foppaklass på den, men den sitter. I straffläggningen var det Ryan Lasch som fixade bonuspoängen för Frölunda. – Gedigen laginsats, vi är värda minst två poäng idag. SE OCKSÅ: Efter mardrömsstarten – nionde raka för Skellefteå Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Skellefteås Robin Alvarez jublar med lagkamrater. Foto: Bildbyrån Linköping HC 1 - 2 Frölunda HC 1-0, 0-0, 0-1, 0-0, 0-1 Saab Arena, Linköping igår Publik: 5815 SHL Visa matchfakta SHL Seriespel - 2019/2020 # Lag S V F VÖ FÖ GM-IM M P 1 LHF Luleå HF 46 27 11 5 3 135-90 +45 94 2 FBK Färjestad BK 46 23 13 5 5 156-131 +25 84 3 SAIK Skellefteå AIK 46 25 17 4 0 133-109 +24 83 4 RBK Rögle BK 46 22 15 6 3 131-108 +23 81 5 HV71 HV71 46 21 16 5 4 138-111 +27 77 6 DIF Djurgårdens IF 46 22 16 3 5 120-118 +2 77 7 FHC Frölunda HC 46 23 19 3 1 141-113 +28 76 8 ÖHK Örebro HK 46 23 20 1 2 119-124 -5 73 9 MIF IF Malmö Redhawks 46 19 18 3 6 118-112 +6 69 10 VLH Växjö Lakers HC 46 17 24 3 2 108-126 -18 59 11 BIF Brynäs IF 46 13 22 6 5 112-141 -29 56 12 LHC Linköping HC 46 11 20 6 9 103-124 -21 54 13 LIF Leksands IF 46 12 29 2 3 101-144 -43 43 14 IKO IK Oskarshamn 46 9 27 3 7 95-159 -64 40 Dela Dela