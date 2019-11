Tunga beskedet: Lias Andersson petas till farmarlaget

Lias Andersson får inte dra på sig Rangers-tröjan på ett tag. Foto: Bildbyrån

Förväntningarna var höga när Lias Andersson draftades som sjua av New York Rangers 2017. Men 21-åringen från Göteborg, som slog igenom i HV71 och var lagkaptenen bakom JVM-silvret 2018, har inte riktigt fått spelet att lossna. Nu meddelar New York Rangers att Andersson petas ner till farmarlaget Hartford. Istället plockar klubben upp 21-årige Tim Gettinger från AHL, som spelade fyra matcher för Rangers ifjol. Lias Andersson har spelat 17 av 18 för Rangers den här säsongen. På de matcherna har det endast blivit en (1) poäng för svensken och otacksamt med istid i en blygsam fjärdekedja. Bara 9,33 minuter i genomsnitt på de första matcherna, vilket enligt New York Post är näst lägst i klubben. "Vet att han är en bra spelare" Trots petningen säger sig Rangers ha förtroende för svensken. Vid lördagens morgonträning tog tränaren David Quinn honom åt sidan och hade ett snack. – Jag ville bara berätta för honom att vi alla tror på honom och vet att han är en bra spelare. Unga spelare upplever upp- och nedgångar under en säsong. Vårt jobb är att hjälpa dem få självförtroende, inte att ge dem självförtroendet, säger Quinn till New York Post.