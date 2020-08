Tungt för Markström och Pettersson – Vancouver förlorade

– Deras målvakt gjorde inga misstag i kväll och jag gjorde två, säger Markström på presskonferensen efter matchen.

Vancouver, med bland andra Tre Kronor-stjärnorna Jacob Markström och Elias Pettersson, fick en tung start i playoff till Stanley Cup-slutspelet. I den första matchen i bäst av fem mot Minnesota i Edmonton blev svensklaget nollat och förlorade med 0–3 efter att målvakten Markström haft en tung dag på isen.

Först släppte Markström in 1–0 i powerplay efter ett slagskott från schweizaren Kevin Fiala redan 2.50 in i första perioden. Pucken smet in under svenskens vänsterarm och han gjorde en besviken gest ut efter det insläppta målet.

Spurgeon tvåmålsskytt

Minnesotabacken Jared Spurgeon blev sedan tvåmålsskytt efter att ha gjort 2–0 i mitten av andra perioden och 3–0 i tom kasse under slutminuten i tredje.

-Vi förlorade, inte den start vi ville ha. För mig personligen var det heller inte den starten jag ville ha. Jag släppte in två mål, kände mig bra... De där två målen vill jag så klart ha ogjorda, men det hände. Deras målvakt (Alex Stalock) gjorde inga misstag i kväll och jag gjorde två. Personligen måste jag komma tillbaka, spela bättre och vara mer jämn, säger Markström.

Vid 2–0-målet, även det i powerplay, misslyckades Markström med att skicka pucken ur egen zon före målet. Men svensken, som hade en total räddningsprocent på 93,3 procent efter 28 räddningar på 30 skott, ska inte enbart lastas för förlusten. Offensivt var ineffektiviteten tydlig och svenske stjärncentern Elias Pettersson var en av alla spelare som nollades poängmässigt.

Långt coronauppehåll

Minnesota, som slutade på tionde plats i NHL:s västra konferens medan Vancouver tog en sjundeplats, leder nu matchserien i bästa av fem. I potten ligger en plats i Stanley Cup-slutspelets åttondelsfinal. Wilds 3–0-seger fullbordade en skrällfylld söndag, lokal tid i Kanada, under NHL-slutspelets andra dag efter ett knappt fem månader långt coronauppehåll och avbruten grundserie.

I Toronto skrällde först Arizona, på elfte plats i konferensen, med 4–3 mot konferenssexan Nashville och leder matchserien, i bäst av fem, med 1–0. Sedan nollade Columbus hemmalaget Toronto med 2–0, lagen slutade på nionde respektive åttonde plats i den östra konferensen, och leder matchserien med 1–0.

Bara två spelstäder

Förutom playoff till Stanley Cup-slutspelets åttondelsfinaler anordnas också ett seddningskval i gruppspelsformat för de redan slutspelsklara lagen, lag 1–4 i respektive konferens. Där åkte Boston, NHL:s ligasegrare och vinnare av den östra konferensen, på en 1–4-förlust mot ett Philadelphia, på fjärde plats i konferensen, som imponerade.

NHL-slutspelet anordnas tills vidare endast i städerna Edmonton, arenan Rogers Place, och Toronto, Scotiabank Arena, för att minska risken för smittspridning av covid-19.

