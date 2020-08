Vancouver Canucks till åttondelsfinal – trots svag Jacob Markström

I går storspelade Jacob Markström och höll nollan, när Vancouver skaffade sig matchboll efter 3–0 i den tredje matchen mot Minnesota.

I natt gick det dock betydligt mycket sämre för den svenske stjärnmålvakten. Två av målen som han släppte in såg nämligen allt annat än otagbara ut. Det första av dem, som innebar 2–1 till Minnesota, kom 13.32 in i den första perioden då Eric Staal från väldigt svår vinkel hittade den enda luckan som fanns vid den vänstra stolpen.

Studsade i mål

Nästa gång som Markström visade sig vara ihålig var sent in i den andra perioden. Med bara 51.1 sekunder kvar att spela kom Nico Sturm in i anfallszonen och slängde iväg ett skott från kanten som studsade på en oskymd Markström och i mål invid den vänstra stolpen.

– Han har haft en riktigt bra säsong, men i kväll hade han inte sin bästa match. Vi skrattade åt det efter matchen. Jag sa faktiskt åt honom att det var på tiden att resten av laget fick rädda honom en gång, sade Vancouvers tränare Travis Green efter matchen, enligt Sportsnet.

Kvittering av Horvat

Ja, för så blev det. Markströms svaga ingripanden spelade i slutändan ingen större roll. För drygt halvvägs in i den tredje perioden kvitterade nämligen Bo Horvat för Vancouver och tog matchen till förlängning.

Och den blev inte långvarig. Redan efter elva sekunder slängde Christopher Tanev iväg en puck från blålinjen, som seglade förbi en skymd Alex Stalock och säkrade åttondelsfinalplatsen till Minnesota.

SVT SPORT FÖRKLARAR: Så går slutspelet 2020 till: