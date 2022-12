2–0 efter den första perioden efter mål från Tobias Rieder och Kalle Kossila. Då hade den finländske centern även missat en straff för Växjö.

Men det var i andra perioden islossningen kom. På elva skott gick fem in i mål, från fem olika målskyttar. Men Kalle Kossila adderade två framspelningar till sin poängskörd från matchen. Samtidigt stod också backen Hardy Häman Aktell för tre assist i mittperioden.

– Just nu är det inte så mycket tankar. Man är bara förbannad. Jag vet inte. Det är bara för jävla bedrövligt där ute, sa Luleåbacken Jesper Sellgren till C More efter den andra perioden.

Drygt fem minuter in i tredje perioden åkte Växjös Ludvig Nilsson ut på matchstraff efter en knätackling. Fem minuters powerplay gav Luleå chansen att börja ta ikapp det enorma underläget.

De hann med ett mål i det numerära överläget, från Leo Komarov, och adderade en till reducering kort efter utvisningens slut då Radek Muzik hittade nät.

Men närmre än så kom inte Luleå som förlorade med 7-2. Det var Luleås femte raka förlust.

– De två första perioderna är riktigt dåliga och de får göra vad de vill med oss Det här var en match man ska kolla tillbaka på och tänka vad fan hände, sen gå vidare, säger Luleås Oscar Engsund till C More efter matchen.