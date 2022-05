HV71 vann den sjätte matchen i den hockeyallsvenska finalen med 3-2 efter avgörande i den femte perioden. För Björklöven, som var piskat att vinna, betyder det att drömmen om SHL sprack.

– Det här är tungt. Vi gör en bra match och är värda ett bättre öde i dag. Men pucken ska gå in i mål också. Vi har trott på det här hela vägen, från att vi gick in i det här slutspelet. Det är svårt att sätta ord på det, det är tufft, säger Björklövens Olle Liss till C More.

Lagkapten Fredrik Andersson är stolt över sitt lag.

– Jag tycker att vi gör det grymt bra, vi har grymma gubbar som står på blå. Jag kan säga till hundra procent att vi gjorde allt vi kunde. Nu provar man igen, men sedan suger det just nu, säger han och fortsätter:

– Vi har haft sådant ruggigt fokus och det har tagit enorm kraft under så många veckor. Vi har varit i den här bubblan och jobbat med oss själva mentalt dygnet runt och så plötsligt tar det slut och så har man inte nått så långt som man hoppats. Det är ingen skön känsla men jag är ruggigt stolt över mina spelare och ledare. Vi kommer igen.

