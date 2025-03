Edmonton Oilers med Viktor Arvidsson i spetsen besegrade Mika Zibanejads New York Rangers med 3-1 på bortais i Madison Square Garden.

– Det är tajt därute, det kommer det vara tills slutspelet, säger Viktor Arvidsson.

Veteranen Corey Perry, som fyller 40 år i maj, skruvade tillbaka klockan och inledde målskyttet på läckert vis med en backhand nere på sina knän.

I andra perioden kvitterade Rangers Will Cuylle men i den tredje slog svensken till.

Viktor Arvidsson slungade iväg ett handledsskott lite på chans men det visade sig att 31-åringen ställt in skyttet för dagen. Stjärnmålvakten Igor Shesterkin överraskades när pucken slank in via högra krysset.

Nu vänder matchschemat hem till Kanada och Edmonton. Oilers har bara spelat tre hemmamatcher på sina tolv senaste matcher.

– Det har varit tufft, jag har varit hemma fem dagar på sex veckor, det kommer vara skönt att komma hem, säger Arvidsson.