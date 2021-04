Dubbla svenskmål för Washington mot Philadelphia

Washington toppar alltjämt tabellen i East Division.

Mot Philadelphia kom lagets tredje raka seger när man vann med klara 6-1. Redan i den första perioden stod hemmalaget för fyra mål där Conor Sheary inledde målskyttet efter sju minuters spel.

Två blågula målskyttar

Innan perioden var över blev både Nicklas Bäckström och Carl Hagelin målskyttar. Bäckström fick pucken av Alexander Ovetjkin i powerplay och från en snäv vinkel kunde han sätta 3-1.

Två minuter senare frispelades Hagelin mellan tekningscirklarna och gjorde inget misstag. Detta var Hagelins blott fjärde mål (tolfte poäng, 4+8) den här säsongen på 42 matcher.

Mål i första matchen

Den 26-åriga kanadensaren Anthony Mantha trejdades till Washington och gjorde i natt sin första match för sitt nya lag – framspelad av Bäckström. Han blev den andra periodens enda målskytt innan Alexander Ovetjkin stängde målskyttet i den tredje.

Nollade New Jersey

Mika Zibanejad var en annan svensk som gjorde mål i natt. Detta när hans New York Rangers vann rivalmötet över New Jersey med 3-0. Zibanejad inledde målskyttet sju minuter in i den första perioden.

Devils vann skotten med 27-20 men Rangers ryske målvakt, Igor Sjestiorkin, var omutbar och höll sin första nolla för säsongen.