William Nylander har varit en av NHL:s hetaste anfallare den här säsongen. Han är femma i poängligan med 54 poäng på 37 matcher, 21 mål och 33 assist.

Nylander har därmed höjt sitt värde markant under hösten. Innan säsongen spekulerades det om ett kontrakt under 10 miljoner dollar per år för Nylander, men nu landade avtalet på 11,5 miljoner dollar per år. Avtalet gör att hans lönetaksträff är femte högst i hela NHL.

– Det har varit en process sedan i somras, det är skönt att det är klart och att jag vet var jag kommer tillbringa de kommande åtta åren, säger William Nylander till media i Toronto.

Dessutom är totalvärdet på kontraktet det största någonsin i Torontos historia, 92 miljoner dollar. Lagkamraten Auston Matthews har emellertid en högre snittlön per år, men färre år på kontraktet.

– Det här har blivit hem för mig. Det här är det längsta jag varit på samma plats i hela mitt liv.