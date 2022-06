Tampa Bay har vunnit Stanley Cup två år i rad. Ska det bli en tredje behöver man hitta sätt att slå hål på New York Rangers.

I och med segern under natten mot lördagen, svensk tid, har Rangers lyckats med något som inget annat lag har gjort på länge i slutspelssammanhang – att besegra Tampa Bay två matcher i rad.

– Det är en stor seger, men vi gör oss bara redo för nästa match. Nu är det bakom oss. Vi vet hur vi ska spela mot ett riktigt bra lag som Tampa. Sättet vi har spelat på de senaste två matcherna är sättet vi måste spela på för att vinna den här (semi)finalserien, säger säger Rangerstränaren Gerard Gallant.

Zibanejads poängsvit fortsätter

Rangers har under slutspelet varit starka i matcherna på hemmaarenan Madison Square Garden, och gästerna från Florida lyckades inte ändra på det den här gången heller. Nikita Kutjerov gav förvisso Tampa Bay ledningen i powerplay i första perioden, framspelad av Victor Hedman, men så mycket mer lyckades man inte med.

I stället var det Rangers som via K'Andre Miller kvitterade, och Kaapo Kakko respektive Mika Zibanejad ordnade sedan ledningen och utökade den.

Zibanejads 3–1-mål i andra blev en riktig kalldusch för Tampa Bay drygt en minut in i perioden, när svensken kyligt placerade in ett handledsskott via stolpen.

29-åringen har nu fått med sig poäng i sju raka matcher, med sex mål och fem assist.

Pressade på slutet

Tampa Bay pressade på hårt under framför allt sista halvan av tredje perioden och lyckades reducera via Nicholas Paul med två minuter kvar av matchen. Men närmare än så kom man inte, mycket tack vare ett par tjusiga räddningar av Igor Sjestiorkin, och slutresultatet skrevs 3–2.

– Vi förstod att de skulle pressa på jättehårt. Vi höll tillbaka, kanske lite väl mycket för min del i slutet. Men vi kämpade, hittade ett sätt och mötte ett väldigt bra lag. De pressade på och vi gjorde några nyckelräddningar för att hålla 3–2, säger Gallant.