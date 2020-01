Mika Zibanejadstod för två framspelningar Foto: TT Nyhetsbyrån

Zibanejads poäng förgäves i derbyt

New York Rangers Mika Zibanejads gjorde två nya poäng – men det var New York Islanders som fick revansch i New York-derbyt (4–2) efter två förluster mot Rangers så sent som förra veckan.

Mika Zibanejad spelade fram såväl Pavel Butjnevitj och Chris Kreider till New York Rangers mål i derbyt mot New York Islanders. Men det hjälpte inte. Det blev förlust ändå (2–4). Matchen kändes mer eller mindre avgjord när Islanders utökade sin ledning till 4–0 tidigt i tredje perioden efter Brock Nelsons direktskott från nära håll, bakom Rangers målvakt, Alexandar Georgiev. Bättre lycka då för Islanders målvakt Thomas Greiss som stoppade 40 skott. Bröt trend Det här var en skön revansch för Islanders som hade förlorat tre raka matcher, och när dessutom två av dessa var just mot Rangers förra veckan (2–6 och 2–3). Rangers kommer nu ha nio dagar utan någon match.



– Det hade varit mycket skönare att lämna med en seger i kväll, men jag tror att de här nio dagarna kommer göra nytta, säger Zibanejad till NHL.com. New York Rangers 2 - 4 New York Islanders 0-2, 0-1, 2-1 Madison Square Garden, New York, NY idag Publik: 17276 NHL Visa matchfakta