Med hjälp av sin pappa lämnade Nicolina Pernheim Goodrich under måndagen in överklagan av kommunens beslut att dra in hennes ledsagning.

– Det känns väldigt jobbigt att behöva göra en överklagan men jag är väldigt glad att den är inskickad.

33-åringen har varit permanent blind sedan födseln men kommunen ser över behovet av ledsagning varje år.

– Det är en ganska jobbig process faktiskt, att dra upp allting man behöver hjälp med är inget man mår bra av, det är ingenting som hjälper självförtroendet direkt.

Utan ledsagningen vet hon inte om hon kommer kunna fortsätta sin karriär.

– Det blir svårt för mig att fortsätta min elitsatsning. Det är tråkigt att det är kommunen som bestämmer sånt och inte en själv.

Medan hennes överklagan behandlas har hon fått rätt att behålla sin ledsagning, och hon vet inte när det hela blir klart.

– Verkligen ingen aning, det kan ta några veckor, några månader. På ett sätt hoppas jag att det tar tid för då har jag ledsagning längre om det sen blir ett negativt beslut.

Det är inte första gången Pernheim Goodrich hamnar i den här sitsen. När hon flyttade hemifrån 2011 ändrades hennes rättigheter enligt LSS (lagen om stöd och service) till SoL (socialtjänstlagen) och hon fick mindre antal timmar.

– Det överklagade vi, det tog flera år men vi fick rätt, så nu är det dags igen.