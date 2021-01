Charlotte Kalla: ”Läskigt att se bilderna”

Bilderna på flera långloppsåkares köldskador efter tävlingen i La Diagonela i Schweiz har skapat reaktioner. Efter loppet, där det var ner mot -30 grader enligt vissa åkare, har flera av dem fått stå över tävlingar på grund av sina skador.

Charlotte Kalla har sett bilderna och de bekymrar henne.

– Man blir mer medveten när man ser vilka konsekvenser det fick för dem av att tävla i kyla. Det var läskigt att se de bilderna, säger hon till SVT Sport.

Kylig världscuphelg väntar

33-åriga Kalla berättar att hon också tänkt på hur hon själv märker av alla år av kyla i skidspåren.

– Man märker av det på träning, hur kroppen påverkats av alla år av skidträning i kyla. Jag fryser lättare idag än när jag var junior. Det är ju mest troligt att jag kommer få leva med det resten av livet, säger hon.

Charlotte Kalla och det svenska längdlandslaget laddar just nu upp för helgens världscuptävlingar i Falun. Väderprognosen visar just nu att det kan bli omkring -15 i Falun under tävlingarna.

KLIPP: Charlotte Kallas planer inför världscupen