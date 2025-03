– I know I should take this in English, men vad fan, jag är ju svensk ändå, sa hon.

Sedan bjöd hon på många rim, bland annat ett om konkurrenten och tvåan Therese Johaug. Andersson fick stor uppskattning av publiken som hon i slutet valde att tacka på norska.

”Skrev det i bilen”

Talet skrevs i allra hast berättar hon efteråt.

– Jag skrev det här i bilen på väg hit när jag blev påmind om att jag skulle ta guldmicken. Jag tänkte att nu tar jag tillfället i akt. Det är inte varje dag jag får stå och prata inför så här många. Publiken verkade gilla det så jag är nöjd.

Bronsmedaljören och lagkamraten Jonna Sundling var imponerad.

– Vi jobbar lite olika. Jag mer kort och koncist och hon kör på. Det var ett jättegulligt tal.

”Kommer sjunka in senare”

Ett rim handlade om hur få som hade trott på Ebba Andersson som segrare. Flera timmar efter prestationen hade det inte sjunkit in än vad hon åstadkommit.

– Jag tror inte att jag riktigt har hunnit ta in den här dan. Inte ens en stund på pallen kan göra att jag fattar det. Det kommer att sjunka in lite senare, säger Andersson.