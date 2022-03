Det såg ut som Dahlqvists dag skulle bli kort efter att hon kom trea i kvartsfinalen och därmed slogs ut. Men tvåan, Lotta Udnes Weng, diskvalificerades och Dahlqvist var med i matchen igen.

– Det blir lite som en bonus nästan, det är bara att tacka och ta emot och njuta av att man får köra med den här publiken en gång till, säger Dahlqvist.

Dahlqvist tog sig sedan hela vägen till final, där Jonna Sundling var överlägsen vinnare. Men bakom Sundling kom Dahlqvist in på upploppet i en kamp om tredjeplatsen mot amerikanskan Julia Kern. Dahlqvist, som haft en tung dag, hittade extra krafter och kunde knipa en pallplats.

– Jag har någon ängel på min axel i år tror jag. Jag har haft så himla mycket stolpe in. Att jag skulle ta mig till final och stå på pallen det är en riktig bonus i dag. Om det satt långt in i Lahtis och Drammen satt det riktigt långt in i dag, säger Maja Dahlqvist.

Fick lyfta globen

Maja Dahlqvist hade sedan innan redan säkrat totalsegern i sprintcupen. Men i dag fick hon äntligen lyfta glasgloben och fick dessutom göra det på hemmaplan.

– Jag är superglad och superstolt, det är en ”Big deal” för en sprinter att vinna den här, säger Dahlqvist och tittar på glasgloben i handen.

– Den är fin, det är något man kan ha framme kanske.