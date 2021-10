Förutom Karlsson handlar det om Calle Halfvarsson och Maja Dahlqvist. Även Linn Svahn som har sin axelproblematik missar lägret, vilket var väntat.

– I Fridas fall har hon haft några små hack på vägen, vilket gör att tränarteamet och hon själv anser att hon behöver träning i lågland i stället för på hög höjd. Linn är fortfarande i en omfattande rehabprocess och Calle är dessvärre förkyld. Även Maja har tillsammans med tränarna tagit beslutet att hon i nuläget mår bäst av att träna på hemmaplan, säger landslagschefen Anders Byström i ett pressmeddelande.

”Ingen dramatik överhuvudtaget”

Byström utvecklar läget för Karlsson.

– Hon stod över i Trollhättan (rullskidor i augusti) till exempel och kom sent till lägret i Frankrike på grund av att hon varit krasslig. Det är mer att hon behöver ta rätt väg in i säsongen. Det är ingen dramatik i det överhuvudtaget utan hon är igång med träningen nu men vi ser att hon får vara hemma och inte vara med på höghöjdslägret eftersom hon ändå fått bra med höghöjdsdagar under sommaren och det kommer att bli mer hög höjd under vintern så det känns helt lugnt, förklarar Byström i mobilen från Italien för SVT Sport.

Dahlqvist har haft problem med återhämtningen och behöver en annan typ av träning än vad man kan göra på glaciär.

Landslaget åkte på lägret i Val Senales, Italien, i dag. Flera andra landslag, bland annat Norge och Finland kommer också att vara på plats.

Den svenska premiären sker i Gällivare 19 november.