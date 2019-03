Frida Karlsson utanför Holmenkollen-trupp

Holmenkollen, 30 och 50 kilometer, 9–10 mars

Damer: Ebba Andersson, Sollefteå SK skidor, Charlotte Kalla, Piteå elit, Evelina Settlin, Hudiksvalls IF, Lisa Vinsa, Piteå elit, Emma Ribom, Piteå elit, Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK.

Herrar: Fredrik Andersson, Sollefteå SK skidor, Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halvarsson, Sågmyra SK, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Eddie Edström, IFK Mora SK.

Drammen, sprint, 12 mars

Damer: Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Johanna Hagström, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Stina Nilsson, IFK Mora SK, Jonna Sundling, IFK Umeå.

Herrar: Marcus Grate, IFK Umeå, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Johan Häggström, Piteå elit, Teodor Peterson, IFK Umeå, Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.