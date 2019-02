Här är VM-truppen till Seefeld

Herrar:

Jens Burman, Åsarna IK,

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK,

Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF,

Björn Sandström, Piteå elit SK,

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK,

Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

Reserv på hemmaplan (utan inbördes ordning):

Fredrik Andersson, Sollefteå skidor IF,

Jonas Eriksson, IFK Mora SK,

Erik Rosjö, IFK Mora SK.

Damer:

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF,

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK,

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK,

Charlotte Kalla, Piteå elit,

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF,

Stina Nilsson, IFK Mora SK,

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF,

Jonna Sundling, IFK Umeå.