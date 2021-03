Johannes Hösflot Kläbo drar tillbaka överklagan

I dag meddelande det Norska Skidförbundet att man drar tillbaka sin överklagan gällande diskningen av Johannes Hösflot Kläbo. Norrmannen diskades efter att ha åkt in i ryssen Alexander Bolsjunov under upploppet i femmilen under VM i Oberstdorf.

”Vi har alltid varit medvetna om att det finns argument både för och emot att Norge ska överklaga diskvalificeringen av Johannes efter femmilen i VM”, säger den norska längdchefen Espen Bjervig i ett pressmeddelande.

”Därför stöder vi Johannes och kontaktade omedelbart FIS när han berättade om sin önskan idag”, fortsätter Bjervig.

Johannes Hösflot Kläbo är tacksam för stödet han har fått från skidförbundet.

”Jag vill berömma skidförbundet för de ansträngningar de har gjort för mig, både i det här fallet och att stödja mig här nere. Vi har kommit överens om processen och nu vill jag istället se framåt”, skriver Kläbo i pressmeddelandet.

”Det är mycket möjligt att jag borde ha sett detta innan jag lät skidförbundet göra allt för att skicka överklagan, men jag har inte mentalt haft krafterna förrän idag”, säger Kläbo i ett uttalande.

