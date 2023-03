Två poäng skiljde Maja Dahlqvist och Nadine Fähndrich åt inför den näst sista världscupsprinten i Tallinn i tisdags. Men en kostsam miss gjorde att svenskan missade final – och nu är 22 poäng bakom schweiziskan i jakten på sin andra raka cupseger.

”Fortfarande förbannad när jag tänker på det”

– Det var inte så jättebra gjort av mig. Jag blir fortfarande förbannad när jag tänker på det. Jag är ju piggare än vad det blir, jag åker ju osmart och det är störigt när det är så tajt om poängen, jag behöver allt jag kan få – så sjabblar jag bort det, säger Dahlqvist inför dagens sprint, den sista innan vinnaren i totala sprintcupen ska koras.

Du pratade efteråt om att det var taktiskt dåligt gjort av dig. Vad var det du tänkte på då framförallt?

– Det är sista backen, i branten så saktas det in väldigt mycket framför mig. Jag tror ju att det går saktare för att det ska läggas in ett ryck, så jag åker bakom och väntar på det. Sedan inser jag att de är trötta, de har saktat in för att de inte orkar. När jag ska kliva ut kommer jag inte fram. Jag låser liksom in mig själv.

Vad tänker du nu, efter Tallinn och att det nu skiljer 22 poäng?

– Nu tänker jag att jag måste åka riktigt snabbt först i prologen och sedan åka riktigt bra i heaten. Och jag kanske behöver lite hjälp av mina lagkompisar om det ska räcka hela vägen.

Hoppas på hjälp från lagkompisarna

Men exakt hur en lagkörning skulle kunna gå till är dock inte helt spikat.

– Vi får se, men finns det något man kan göra så tror jag att de kanske gör det ändå.

Du kanske lämnar in några önskemål?

– Ja, jag kanske ska göra det.

Då tänker du att de ska välja samma heat som du och försöka släppa fram dig?

– Ja, till exempel. Eller kanske mer välja samma heat som någon annan och köra ut dem tidigt.

Till exempel Nadine Fähndrich?

– Ja, till exempel.

Sprint, Lahtis, lördag 25 mars, 10.30 (kval), 13.00 (finaler)