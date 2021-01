Poromaa: ”Så jäkla tråkigt att man vill spy”

William Poromaa låg bra med i klungan och var på väg mot en fin placering i herrarnas masstart i Tour de Ski.

Då kraschade han och Jevgenij Belov ihop med varandra och båda bröt staven. Möjligheterna till ett bra resultat grusades och efteråt var 21-åringen rasande.

– Han kliver in på mig, det är jävligt onödigt. Jag ramlade bara. Jag låg bra till så jag är så jäkla less just nu.

”Så tråkigt – man vill bara spy”

Han berättar att det var svårt att ladda om efter händelsen.

– Man vill ju bara kliva av och bryta av skidorna men det är bara att fortsätta. Det är inget att göra. Det är så jäkla tråkigt att man bara vill spy. Värdelöst, inget kul alls.

Belov arg

Belov var också förbannad.

– Han bryter min stav och det är klart jag är arg. Det var inte bra taktiskt kört av honom, säger ryssen till Aftonbladet.

Poromaa fick en varning av juryn efter händelsen och slutade 31:a. Svenska stjärnan Calle Halfvarsson bröt samma lopp.