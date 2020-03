Therese Johaugs miss: ”Jag ångrar mig”

Therese Johaug besegrades för första gången den här säsongen på ett distanslopp.

Det blev Frida Karlsson som knäckte giganten – på norsk mark.

Detta efter att ha tagit in en minut och sju sekunder på en mils åkning – tack vare ett skidbyte.

Tillsammans med Ebba Andersson och Charlotte Kalla var Karlsson en av få som bytte.

– Vi var eniga om att byta skidor. Det är ett mentalt övertag att ha den surfen. Vi hade en grundplan. Sen får man se hur det artar sig under loppet, säger Charlotte Kalla till SVT Sport.

Ångrar sitt val

Taktiken pratades igenom redan i går kväll.

– Det känns verkligen skönt att ha pratat igenom olika scenarior i går kväll. Vi checkade av under dagen.

En som ångrar att hon inte varit en del av det svenska taktikmötet var Therese Johaug. Hon valde nämligen att köra tre mil på samma skidpar.

– Jag tappade 40 sekunder på sex kilometer. Det säger ju någonting om vad jag hade för skidor, säger hon till SVT Sport.

Ångrar du att du inte bytte?

– Ja jag skulle ha bytt. Jag borde gjort det inför sista rundan. Hade jag tappat 20 sekunder på bytet hade jag ändå tagit in det ute i spåret. Jag fick höra att Ebba och Frida tog in hela tiden samtidigt som mina skidor blev sämre. Jag hade ingen chans när Frida tog in. Måste ändå säga att det är kul att hon fick ta sin första seger.

Så var dramat – Karlsson tog in över minuten på Johaug