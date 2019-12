Bolsjunov inspirerades av Northug och hyssjade publiken

Herrarnas skiathlon, 30 kilometer:

1) Aleksandr Bolsjunov, Ryssland, 1.17.42,4

2) Hans Christer Holund, Norge, (+2.2)

3) Emil Iversen, do, (+7.9)

4) Johannes Hösflot Kläbo, do, (+57.4)

5) Martin Johnsrud Sundby, do, (+57,7)

Svenska placeringar:

7) Jens Burman, (+59,4)

37) Daniel Rickardsson, (+4.46,9)

40) Björn Sandström, (+5.50,9)

44) Axel Ekström, (+5.59,4)

48) Marcus Ruus, (+7.06,0)

Filip Danielsson slutförde inte loppet.