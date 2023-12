Det hade blivit svensk seger i fyra av fem individuella lopp den här säsongen. Och i samtliga tävlingar hade en svenska varit på pallen.

Men i dagens 10 kilometer fristil i Östersund var Ebba Andersson bästa svenska på en niondeplats.

– Jag känner ganska mycket frustration. Jag fick till en bra åkning, men resultatet blir inte därefter, säger hon och vittnar om att skidorna inte fungerade som de skulle.

Segern gick till Jessie Diggins före Heidi Weng och tyskan Victoria Carl.

– Vi hade superbra skidor idag. Det var jätteviktigt. Det kändes som att man flög ner för backarna, säger Diggins till SVT Sport.

Emma Ribom blev tia och Linn Svahn trettonde.

Frida Karlsson var inte bland de 20 främsta och åkte över 1,5 minuter långsammare än Diggins. Hon blev 23:a, vilket är hennes sämsta i ett distanslopp i karriären.

”Ilar: Visste att det skulle bli tufft”

– Det är en evighet. Det känns fruktansvärt dåligt i kroppen. Det kändes redan på uppvärmningen, säger Karlsson.

Vad säger du om materialet?

– Det blir ganska självklart när ingen svenska åker bra. Det ska vi ju göra. Så vi får kanske utvärdera det med våra vallare.

Moa Ilar håller med Frida Karlsson.

– Jag visste att det skulle bli tufft, men med det här materialet blir det ännu tuffare. Vi gör inte oss själva rättvisa som lag. Jag tror vi får ta oss en funderare och snacka ihop oss med vallarna om vad som kan ha gått tokigt.

Vallachef Anders Svanebo är medveten om att vallateamet inte lyckades i damtävlingen.

– Skidorna är under all kritik. Vi levererar inte på topp på damtävlingen. Det är svårt att spekulera i varför just nu, säger han.