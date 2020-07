Andra raka segern för UFC-svenskan Pannie Kianzad

Skåningen som tävlar i bantamvikt (61 kilo) har jagat en plats på UFC:s världsranking, som visar de 15 bästa utmanarna i varje viktklass, och mot 37-åriga Bethe Correia fick hon en bra chans att visa upp sig.

Correia är ett respekterat namn i MMA-världen och har bland annat utmanat om mästarbältet i viktklassen. Men det var 2015 och slutade med att hon blev knockad redan efter 34 sekunder av mästaren Ronda Rousey.

Märkliga scener i rond ett

Brasilianskan är känd för att vara aggressiv men i nattens fajt var det Kianzad som tog tag i taktpinnen. Hon både slog och träffade mer i den första ronden.

Slutsekunderna av rond ett var anmärkningsvärda då Correia slutade att fajtas. När det som vanligt klappades för att signalera att tio sekunder återstår av ronden så sänkte hon garden och stannade upp.

Kianzad fortsatte, helt enligt regelverket, att fajtas och prickade brasilianskan med några tunga slag innan gonggongen ljöd. I rondpausen hördes Correias tränare säga: ”Vakna!”.

Klättrar på världsrankingen

Kianzad var den mer tekniska fajtern av de två och halvvägs in i den tredje ronden fick hon in en slagkombination som märkbart skakade om Correia. Matchen gick tiden ut, tre ronder, och Kianzad vann via enhälligt domslut (30-27, 30-27, 29-28).

Pannie Kianzad har nu totalt 13 vinster på 18 matcher som proffs. Eftersom Correia var rankad 13:e i världen inför nattens fajt lär svenskan ta över hennes plats när den nya rankingen släpps till veckan. Lina Länsberg tävlar i samma viktklass och ligger elva på rankingen.

SE OCKSÅ: Det här är UFC:s ”Fight Island” – på 60 sekunder