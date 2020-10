Ny succé av Gifting

I onsdags blev Isak Gifting totalfyra, efter två femteplatser, vid en VM-deltävling i belgiska Lommel. I dag var det dags för nästa deltävling och 19-åringen visade återigen att formen är på topp.

19-åringen från Grycksbo i Dalarna slutade åtta i det första heatet i MX2-klassen efter vurpa. Men i det avslutandeheatet höll det hela vägen. Gifting hade bland annat en hård kamp med VM-ledaren Tom Vialle, Frankriketidigt i heatet.

”Det är skitfränt”

– Han körde förbi mig, men jag tog snabbt tillbaka placeringen, berättar Isak som höll andraplatsen från fjärde varvet bakom vinnaren Roan Van De Moosdijk, Nederländerna.

Gifting, som fick en chans att hoppa in i spanska teamet Gas-Gas mitt under VM-säsongen, har kört rakt in i världseliten. Andraplatsen är den bästa svenska individuella insatsen i sporten på nästan 20 år.

– Det är skitfränt. Det är detta jag drömt om sen jag var liten. Känslomässigt helt galet just nu, säger Gifting till SVT Sport.

13:e i mästerskapet

Gifting ligger på 13:e plats i mästerskapet trots att han inte körde de åtta första deltävlingarna i VM.

Tolva ligger Alvin Östlund som blev just tolva i dagens första heat. I det andra blev det bättre, en niondeplatsTre deltävlingar i Italien återstår. Frågan är om tävlingarna kan köras när coronasmittan åter eskalerat i landet.

Max Pålsson vann bägge heaten i EMX 125 när EM-serien avslutades igår påsamma bana. Pålsson blev fyra i mästerskapet. Tim Edberg kom sexa i stora EM-klassen, EMX250.

