Fredag 4 februari

SVT1/Play, 19.00-19.30: Inför Race of Champions

Chatten är öppen 18.45-20.00 (Jonas Kruse, Maria Wallberg och Johan Ejeborg svarar på frågor under magasinet inför Race of Champions)

Lördag 5 februari

SVT1/Play, 12.00-15.00: ROC Nations Cup (nationstävling)

Chatten är öppen 11.45-15.20 (Jonas Kruse, Maria Wallberg och Johan Ejeborg svarar på frågor efter tv-sändningen, från 15.00)

Söndag 6 februari

SVT1/Play, 12.00-1500: Race of Champions (individuellt)

Chatten är öppen 11.45-15.20 (Jonas Kruse, Maria Wallberg och Johan Ejeborg svarar på frågor efter tv-sändningen, från 15.00)