Ericsson följde upp segern med en niondeplats

Kvällens vinnare blev Pato O’Ward som svarade en magnifik avslutning.

Mexikanen, som startade 16:e, avgjorde på slutvarven där han till slut tog sig förbi loppets dominant Josef Newgarden.

Amerikanen ledde i 67 av de 70 varven. Trea kom spanjoren Alex Palou.

Rosenqvist skrevs ut från sjukhuset

O’Ward andra seger i indycar och han övertog mästerskapsledningen från Palou.

Pato hälsade till stallkamraten Felix Rosenqvist på teamradion: ”this one is for you”.

Felix skrevs ut från sjukhuset idag efter den våldsamma kraschen igår.

Rosenqvist är mörbultad efter smällen mot däcktraven i 164 km/timmen men räknar med att starta i Wisconsin kommande helg.

Artikeln uppdateras.

