Fredagsetappen med sina åtta specialsträckor blev händelserik direkt. Förarna möttes direkt av blöta vägar och ett underlag med extremt varierande grepp.

Flera förare hade problem redan på första sträckan. Däribland Esapekka Lappi som knappt hann inleda rallyt innan det var över för dagen efter att finländaren slagit i en sten och skadat hjulupphängningen. Gus Greensmith var uppe i en slänt och körde och Oliver Solberg snurrade på sträckan och tvingades vända men kom i mål med sjunde tid, 44 sekunder efter Kalle Rovanperä.

– Jag är inte ett dugg förvånad. Detta vara ett svårt rally redan förra året med den extremt utmanade karaktären på vägarna och den låga grepp nivån som dessutom varierar. Att då dessutom ha regn, skruvar ju upp svårigheten ytterligare en nivå. Det har varit extremt svåra förhållanden idag, säger SVT Sport expert Jonas Kruse.

Besök i trädgård

Fransmannen Adrien Fourmaux tvingades bryta efter att han kört av vägen på dagens tredje sträcka. Strax efter start tappade han kontrollen på bilen och körde rätt in i en privat trädgård.

Däckstrategin kommer att spela in under rallyt och redan under första dagen var däckslitaget stort på sina håll. Punkteringar ställde till det och gav tidstapp för flera, värst blev det för Pierre-Louis Loubet som fick bryta för dagen efter sin tredje punktering.

Rovanperä i topp

21-åriga Kalle Rovanperä leder förarmästerskapet efter seger senast i Svenska rallyt i februari och var med sin mästerskapsposition först ut på vägen. En fördel i det tuffa vädret. Rovanperä var snabbast på tre av förmiddagens fyra sträckor och hade vid lunchuppehållet en ledning på 12,5 sekunder före Thierry Neuville.

Oliver Solberg kör kroatiska VM-rallyt för första gången och 20-åringen ligger halvvägs genom dagen på en sjätteplats, 13 sekunder bakom Gus Greensmith och svenska kartläsaren Jonas Andersson.

Oliver är där för första gången och har därmed helt nya noter.

Det handlar för honom att bara hålla sig kvar i rallyt, han har haft några små misstag. Jag hoppas han slår av lite på tempot för det viktigaste är att ta sig i mål idag. Med bra väder i morgon så öppnar det upp för en helt annan körning.

Fredagsetappen pågår fortfarande.

Oliver start

Det är otroligt svåra förhållanden. Han är dör för första gången och därmed helt nya noter